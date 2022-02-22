Россия признала республики Донбасса

Глава Российского государства на церемонии в Кремле 21 февраля подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики», сообщается на официальном сайте Президента России.

Глава Российского государства на церемонии в Кремле 21 февраля подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики», сообщается на официальном сайте Президента России.

Также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой подписали В.Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Перед церемонией В.Путин в телеобращении к гражданам отметил, что ситуация в Донбассе снова обострилась и приобрела критический характер. Президент подчеркнул, что Украина сегодня оказалась загнана под внешнее управление, которое осуществляется по указке с Запада. По его мнению, звучащие на Украине заявления о возможности создать собственное ядерное оружие не пустая бравада, у Киева есть советские технологии и средства доставки такого оружия, а принятая в марте 2021 года военная стратегия Украины обозначает «контуры предполагаемой войны» с Россией и является подготовкой к боевым действиям против нее.

Президент заявил, что решил незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.