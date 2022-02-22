Погорельцам помогают

Два крупных пожара на территории Севастополя произошли 18 и 19 февраля. Об этом было заявлено 21 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Два крупных пожара на территории Севастополя произошли 18 и 19 февраля. Об этом было заявлено 21 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам замгубернатора Александра Кулагина, по сгоревшему дому в районе ГРЭС установлено, что в нем проживали 43 человека. На утро 21 февраля — восемь человек госпитализированы, их состояние удовлетворительное, кроме одной женщины. Ее состояние оценивается как средней тяжести — у нее перелом. Из реанимации она переведена в отделение травматологии и готовят к операции.

— Для пострадавших развернуто общежитие, выделено пять комнат и две — в резерве. На сегодня три человека там живут постоянно, ожидается еще трое, которые пока находятся в стационаре, — доложил А.Кулагин, заверив, что для всех пострадавших подготовили кров, питание и денежные средства.

Однако, по словам правоохранителей, выводы о причинах пожара пока не сделаны.

— В ближайшее время, по решению штаба по ЧС, будет дана оценка ситуации и подготовлены предложения по дополнительным выплатам родственникам погибших на погребение и пострадавшим, в зависимости от утраченного имущества, — прозвучало на совещании.

Второй пожар случился 19 февраля в поселке Любимовка.

— Там пострадала семья, переехавшая из Сибири — муж, жена и ребенок. Скорее всего, причины возгорания — технологические. Все члены семьи живы здоровы и пока разместились у родственников, — доложил А.Кулагин.

Разбираются, почему из аварийного дома не отселили людей

Сгоревший 18 февраля в районе ГРЭС дом был признан аварийным и готовился к расселению. Официально в нем проживали только три семьи. На пожаре погибли четверо: мужчина, женщина и двое детей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, в ходе проверки причин пожара 18 февраля в доме на ул.Яблочкова, 2 будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). И, как я уже отметил, будет дана оценка действиям всех сопричастных к этой ситуации должностных лиц», — заявил исполняющий обязанности прокурора Севастополя Максим Жук.

Следствие ведут сотрудники Севастопольского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю. Устанавливаются причины возгорания, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение соответствующих экспертиз. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц по своевременному признанию дома аварийным и проведению мероприятий по расселению проживающих в нем граждан.