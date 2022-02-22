На Фиоленте нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

МЧС проводит эвакуацию жителей из опасной зоны в районе Т-образного перекрестка на Фиоленте.

МЧС проводит эвакуацию жителей из опасной зоны в районе Т-образного перекрестка на Фиоленте.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, 22 февраля в 8.10 дежурному поступил сигнал, что при проведении плановой отработки заявок от населения по обнаружению предположительно взрывоопасного предмета в Гагаринском муниципальном округе в районе ТСН «Рябинушка» одна из находок идентифицирована как взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны (авиационная бомба ФАБ-100). Состояние и тип взрывателя бомбы позволяют выполнить ее транспортировку в место временного хранения для последующего уничтожения.

Опасная зона, в которую попали семь СНТ (75 жилых домов и 180 человек), оцеплена. Силами севастопольской территориальной подсистемы РСЧС в настоящий момент проводится оповещение и эвакуация населения.

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Для эвакуации граждан – 27-ми человек, в том числе семими детей – были предоставлены автобусы. Мониторинг с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов. На период мероприятий в предполагаемой зоне сейсмического воздействия были отключены электро- и газовые коммуникации.

С соблюдением всех необходимых правил безопасности боеприпас был погружен на борт спецавтомобиля и доставлен к месту уничтожения. На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства авиабомбу и ещё 4 взрывоопасных предмета ликвидировали путём контролируемого подрыва.

Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в мероприятиях от экстренных ведомств и служб города участвовали 156 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 32 человека личного состава и 4 единицы техники.