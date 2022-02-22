Эндуристы проедутся по горкам в Балаклаве

Заявленная на 27 февраля открытая тренировка Lite Enduro Fun Day в районе Балаклавы посвящена окончанию зимы.

«Ограничений нет, класс лайт», — сказано в объявлении, размещенном в соцсетях.

Как пояснил «Севастопольской газете» организатор и вдохновитель мероприятия Роман Логинов, официально провести гонку у любителей этого вида спорта в силу ряда причин пока нет возможности. Речь идет о езде на мотоциклах по пересеченной местности, а точнее, по размеченному треку длиной примерно в 3,5 километра в районе поселка Благодатное. Поэтому гонку назвали «открытой тренировкой». Участие в ней могут принять все желающие, независимо от категории мотоциклов — никакого жесткого отбора не будет.

По словам Р.Логинова, эндуро — это вовсе не о варварской порче почвенного покрова, в чем многократно упрекают любителей ездить на мотоциклах по лесам и горам. В качестве аргумента в свою пользу он предложил гипотетически сопоставить урон, который наносят природе ездящие по лесам на джипах, утверждая, что мотоциклисты, в отличие от них, делают полезное дело — накатывают тропинки.

— Наши трассы — это чаще всего будущие дорожки, которые мы просто-напросто раскатываем. Большинство севастопольских маршрутов, в том числе Большая Севастопольская тропа изначально раскатана мотоциклистами, а уже потом приспособлена под пешеходов, — утверждает Р.Логинов.

Он также сообщил, что открытую тренировку организуют сами гонщики, поскольку с федерацией мотоспорта Севастополя у эндуристов взаимодействовать пока никак не получается из-за излишней, как они считают бюрократии.

Например, заявку на проведение гонки в федерации требуют подавать за несколько месяцев до самого мероприятия, что эндуристы считают крайне неудобным.

Таким образом, нынешние неофициальные соревнования организуются и проводятся на чистом энтузиазме, но по всем правилам.

— Будет замер времени, распределение мест, вручение призов, подарков и сувениров, которые мы сами и закупили, — рассказал Р.Логинов.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие каких-либо технических ограничений по участию, более мощные мотоциклы едва ли смогут обеспечить какие-либо преимущества в гонке. Трасса состоит из многочисленных спусков и подъемов и размечена таким образом, что победит не самый крутой, а самый выносливый.