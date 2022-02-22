Бывший интернат на ул.Горпищенко превращен в руину

При проведении реконструкции послевоенного здания для кадетского корпуса Следственного комитета произошло обрушение стены. Принято решение снести историческое здание.

Об этом журналистам заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Сегодня принято решение о демонтаже этого здания полностью, — заявил губернатор.

Из бывшего интерната на ул.Горпищенко, 2, по госпрограмме строители делали филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета. После снятия штукатурки, выяснилось, что конструкция ненадежна, завершить работы и сдать корпус в эксплуатацию с учетом сейсмики и других параметров будет небезопасно.

— Кроме того, во время демонтажа штукатурки, произошло небольшое обрушение. С учетом, что здесь будут заниматься дети, подрядчиком было сделано предложение, что здание надо демонтировать, а на его месте восстановить точно такое же, в полных пропорциях. Что и будет сделано. Иначе добиться его безопасности невозможно. К такому заключению пришла экспертиза, — отметил губернатор.

Он также рассказал, что все архитектурные элементы здания, которые делали его особенным, отсканированы 3D сканером.

— Ни на сантиметр новое здание не будет ни выше, ни шире, никаким изменениям подлежать не будет — внешний вид сооружения будет совершенно такой же, как здание, которое было возведено в послевоенное время, — пообещал губернатор.

Он добавил, что летом было принято решение, что, вместо филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса по адресу: ул.Горпищенко, 2, появится севастопольский (он уже создан как юридическое лицо) кадетский корпус им.Истомина.

В свою очередь директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов объяснил, что демонтажные работы пока никак не осмечены. Сейчас заканчивается работы по проектированию, положительное заключение отсутствует. По результатам заключения экспертизы будут определены стоимость демонтажа и все работы произведенные ранее подрядчиком включат в расчетно-сменный отчет.

И.Гапицонов считает, что восстановление исторического здания стоило бы гораздо дороже, чем его демонтаж и строительство нового.

— Современное компьютерное моделирование позволяет нам в точности воспроизвести это историческое здание и его архитектурный облик. Поэтому все моменты будут учтены и построено здание один в один, как было раньше, — пообещал глава капстроя.

Чиновники отметили, что в связи с непредусмотренными работами цена контракта останется неизменной, хотя в целом в рамках проекта она увеличится, но это никак не будет не связано со сносом интерната.

Первый этап кадетского корпуса планируют открыть к 1 сентября этого учебного года. Полностью завершить строительно-монтажные работы должны к 31 декабря 2022 года.

Заказчик работ — Единая дирекция капитального строительства, подрядчик — главное военно-строительное управление №4». Цена контракта более 700 млн рублей.