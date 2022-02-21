В Севастополе 22 тысячи бюджетников и чиновников

Губернатор города подписал постановление «Об утверждении предельной штатной численности работников государственных учреждений города, содержащихся за счет средств бюджета Севастополя».

Самый большой штат у департамента образования и науки — 13 389,46 единиц. В это число входят учителя средних школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги колледжей и высших учебных заведений. В департаменте здравоохранения — 2 105,5 штатных единиц — врачи, медсестры и медицинские чиновники. В департаменте культуры — 1 952,33 — работники музеев, дворцов и домов культуры, библиотекари. Их стало на 214 меньше, чем в аналогичном постановлении прошлого года.

Три самых немногочисленных ведомства — это: управление туризма — 30; аппарат законодательного собрания — 15; департамент внутренней политики — 13 штатных единиц. Туризма и внутренней политики в прошлом постановлении не было.

В управлении по делам молодежи и спорта определен штат в 902,72 единиц (+132); департаменте труда и социальной защиты населения — 629,75; департаменте городского хозяйства — 582; департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — 449; департаменте цифрового развития — 386 (+44); департаменте управления делами губернатора и правительства — 373; департаменте общественной безопасности — 309; департаменте капитального строительства — 260; департаменте природных ресурсов — 170; в управлении информационной политики — 138,50 (-5); управлении ветеринарии — 115; департаменте архитектуры и градостроительства — 63; департаменте по имущественным и земельным отношениям — 60.

В общей сложности получается почти 22 тысячи чиновников и работников бюджетной сферы. Их штатная численность за последний год не изменилась.