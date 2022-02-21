Новости Севастополя

В Севастополе 22 тысячи бюджетников и чиновников

Губернатор города подписал постановление «Об утверждении предельной штатной численности работников государственных учреждений города, содержащихся за счет средств бюджета Севастополя».

Губернатор города подписал постановление «Об утверждении предельной штатной численности работников государственных учреждений города, содержащихся за счет средств бюджета Севастополя».

Самый большой штат у департамента образования и науки — 13 389,46 единиц. В это число входят учителя средних школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги колледжей и высших учебных заведений. В департаменте здравоохранения — 2 105,5 штатных единиц — врачи, медсестры и медицинские чиновники. В департаменте культуры — 1 952,33 — работники музеев, дворцов и домов культуры, библиотекари. Их стало на 214 меньше, чем в аналогичном постановлении прошлого года.

Три самых немногочисленных ведомства — это: управление туризма — 30; аппарат законодательного собрания — 15; департамент внутренней политики — 13 штатных единиц. Туризма и внутренней политики в прошлом постановлении не было.

В управлении по делам молодежи и спорта определен штат в 902,72 единиц (+132); департаменте труда и социальной защиты населения — 629,75; департаменте городского хозяйства — 582; департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — 449; департаменте цифрового развития — 386 (+44); департаменте управления делами губернатора и правительства — 373; департаменте общественной безопасности — 309; департаменте капитального строительства — 260; департаменте природных ресурсов — 170; в управлении информационной политики — 138,50 (-5); управлении ветеринарии — 115; департаменте архитектуры и градостроительства — 63; департаменте по имущественным и земельным отношениям — 60.

В общей сложности получается почти 22 тысячи чиновников и работников бюджетной сферы. Их штатная численность за последний год не изменилась.

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