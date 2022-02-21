В пещере Таврида всё готово для открытия

Научный спелео-палеонтологический комплекс «Пещера Таврида»» откроют для посещения в начале туристического сезона в Крыму, рассказал руководитель проекта, спелеолог, старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

«Мы разработали несколько типов экскурсий: для взрослых и детей, студентов и ученых. Продолжительность маршрута составит около 500 метров, экскурсия будет длиться порядка 50-60 минут. Группы по 15 человек будут проходить 11 смотровых точек с экспозициями из останков древних животных, горных пород и минералов. Инклюзивная экскурсия также предусмотрена. Предположительный график работы пещеры: с 9.00 до 19.00, но пока он находится в разработке и может измениться в зависимости от спроса. Комплекс будет принимать до 400 туристов в день», — рассказал Г.Самохин пресс-службе КФУ.

По словам специалистов, туристический маршрут будет интерактивным. Рассматривается возможность сделать в пещере дополненную реальность — 3D-mapping, чтобы при помощи проекции на стены показать, как формировала пещеру вода, как затем передвигались в этом пространстве древние животные.

По словам директора научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида»» Сергея Грещенко, посещение пещеры будет полностью безопасным. За возможным движением грунтов и камней будут следить маркшейдеры – горные инженеры и техники, а внутри расположат специальные датчики, чтобы мониторить концентрацию газов.

Пещера была открыта в 2018 году при строительстве федеральной трассы «Таврида».