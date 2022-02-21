Танцевать на Приморском под усилитель не разрешили

В городском правительстве подвели результаты обсуждений проекта постановления департаменте культуры «Об утверждении порядка организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города Севастополя».

В документе говорится, что с 31 января по 14 февраля 2022 года проведены общественные обсуждения, в ходе которых поступило 84 предложения и замечания. Семь из них были учтены и еще одно — учтено условно.

В основном, учтенные касаются правил подачи и оформления заявок, обеспечения общественного и санитарного порядка, прав и обязанностей организаторов и участников, а также порядка проведения уличных выступлений.

Также учтено предложение о продлении времени выступлений: до 22.00 — в будние дни и до 23.00 — в выходные.

Кроме того, в депкульте решили учесть пожелание об увеличении числа участников уличных творческих выступлений до 20 человек (если это театрализованное представление).

Отклоненные предложения, в отличие от учтенных, имеют более конкретный характер. Самое существенное из отклоненных — об использовании звукоусилительной аппаратуры. Разрешить пользоваться ею просили, в частности, участники проекта «Танцы на Приморском бульваре», собирающиеся на площадке «У Адмиралтейского якоря». И вот, к немалому огорчению пенсионеров, их двигательной активности на свежем воздухе под магнитофон, похоже, приходит конец. Разве что, приноровятся танцевать под гармошку или подпевая себе хором.

Также было отклонено предложение закрепить за проектом «Танцы на Приморском бульваре» саму площадку «У Адмиралтейского якоря», с формулировкой о коррупциогенном факторе такого предложения.

«Танцы на Приморском» в этом своем несчастье оказались не единственными — отклонили и предложение внести в схему место для выступления напротив ротонды, там, где выступает группа «Джем на Приморском».

Кстати, остается вопрос, как при таких строгостях будут проводиться танцевальные фестивали «Севастопольский вальс» и «Рио-Рита», «За Победу танцуй до победного» и выступления на летней эстраде «Ракушка», для которой закуплено столько звукоусилительной аппаратуры или, например, детские концерты на деревянном помосте у Дворца детского и юношеского творчества.

Или этот звуковой шум не регламентируется «Законом о тишине»?