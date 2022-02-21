Снижения числа заболевших ковидом все еще ожидают

Об этом 21 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Об этом 21 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— На прошлой неделе мы вышли на плато, на этой — мы начнем снижение по заболеваемости, о чем говорит мировая статистика, — доложил замгубернатора.

По его словам, количество заболевших за неделю увеличилось на 22%. и этом рекордном фоне роста числа заболевших, по ряду показателей ситуация не ухудшается, а совсем наоборот.

Так, количество госпитализированных за неделю составило 423 человека, что на 10% меньше, чем неделей ранее. По крайней мере, в процентном отношении «неделя к неделе».

На амбулаторном наблюдении — 1495 детей (уменьшение составило 37%) и 6 180 взрослых (уменьшение — 27%).

Выявление внебольничных пневмоний уменьшилось на 8%, всего за неделю выявлено 259 случаев.

По состоянию на 21 февраля свободный коечный фонд составил 27%, всего развернуто 949 коек, занято 690, свободно 259.

В отделении интенсивной терапии — 65 человек, на ИВЛ — четверо . Среди госпитализированных лиц старше 65 лет — 371 человек (было 391).

31 ребенок находятся в стационарах (неделей ранее, их было 46).

Огромное количество заболевших за сутки (на утро 2 февраля зарегистрировано 1 290 случаев) А.Кулагин объяснил изменением системы регистрации — дескать, на прошлой неделе было изменено программное обеспечение и теперь по-другому регистрируются выявленные случаи.

— Немножко у нас смещение произошло, но на этой неделе, скорее всего, у нас и по количеству выявленных случаев будет не увеличение, а уменьшение, — заключил он.