Порт Евпатории будут развивать

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми в границы морских портов Евпатория в Крыму и Анадырь в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, в соответствии с которыми в границы морских портов Евпатория в Крыму и Анадырь в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба кабмина.

«Новая территория порта на Чукотке будет включать земельные участки и акватории морских терминалов Беринговский, Эгвекинот и Провидения. Это поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей. В крымском порту за счет включения дополнительных земельных участков планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания», — цитирует сообщение ТАСС.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».