Инфляция в Севастополе по-прежнему выше общероссийской

В этом виновата плохая погода и сбои в транспортировке грузов.

В этом виновата плохая погода и сбои в транспортировке грузов.

Центральный банк РФ обнародовал свежие данные по годовому темпу роста цен в городе-герое. По подсчетам аналитиков, январский прирост составил немногим более 11%. Севастополь продолжает опережать Южный ФО с его 9%, и всю Россию — с 8,7%. Однако ЦБ отмечает, что высокая инфляция характерна для большинства регионов страны и для России в целом, особенно в части подорожания продовольственных товаров.

Цены на продукты в январе выросли на 16%. Прежде всего, дороже стал «борщевой набор». Картофель, свеклу, морковь и лук поставщики предпочли отправлять на материк, а не на местные прилавки, потому что в регионе есть проблемы с транспортировкой и хранением. Капуста, огурцы и свежая зелень стали из-за дополнительных затрат теплиц на отопление и освещение в холодный январь. А молочные продукты подросли в цене за счет повышенных расходов на электричество, ветпрепараты и упаковку.

Дороже стали услуги — почти до 8%. Цифра сформировалась под влиянием внепланового повышения с 1 января минимального размера взноса на капремонт, и подорожавших из-за отмены части противоэпидемических мер походов в кино и театры.

Медленнее в январе росли в Севастополе цены на непродовольственные товары, рост притормозил до 6,2%. Темп определяли медицинские товары: по сравнению с прошлым годом ситуация с поставками в регион медицинской продукции стабилизировалась, и цены — тоже.

Зато дорожало топливо. Банковские аналитики объяснили это ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (там закупаются местные заправочные сети, не входящие в структуру крупных нефтяных компаний).

Впрочем, регулятор прогнозирует, что в результате проводимой денежно-кредитной политики инфляция в этом году снизится до 5–6%, а к середине 2023 года вернется к 4%.