22 и 23 февраля катера будут заходить на Константиновскую батарею

В честь празднования Дня защитника Отечества в расписание движения пассажирских катеров на линии «Артбухта – Радиогорка» внесены изменения.

В честь празднования Дня защитника Отечества в расписание движения пассажирских катеров на линии «Артбухта – Радиогорка» внесены изменения.

Как сообщили в администрации Севэлектроавтотранса, 22 и 23 февраля катера, указанные в расписании буквой «К» будут заходить на причал Константиновской батареи. Из Артбухты они отправятся в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 м в 17.00. С батареи отправление в 11.30, 13.30, 15,30, 17.00 и в 18,30.

В эти дни Музейно-выставочный комплекс Русского географического общества «Константиновская батарея» будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00.