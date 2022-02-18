В Ульяновских дворах разобьют сквер

На заседании правительства Севастополя 17 февраля твердили проект планировки и проект межевания территории в районе проспекта Юрия Гагарина, улиц Дмитрия Ульянова и Ерошенко.

На заседании правительства Севастополя 17 февраля твердили проект планировки и проект межевания территории в районе проспекта Юрия Гагарина, улиц Дмитрия Ульянова и Ерошенко.

Общая площадь территории, в отношении которой разрабатывалась документация, составляет 25 га.

При проведении общественных слушаний, по заверениям М.Жукалова, никаких замечаний и предложений от местных жителей не поступило. К изъятию предложено два участка. На первом должна разместится котельная для «Нового Херсонеса», а на втором не первый год идет борьба с уплотнительной застройкой.

— Документация по планировке территории подготовлена в целях формирования территории общего пользования, благоустроенных скверов и бульваров для жителей микрорайона в целях исключения уплотнительной застройки путем изъятия земельного участка, расположенного по адресу ул.Дмитрия Ульянова, 2 площадью 1000 кв.м, — представил проект документа директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Он сообщил, что вид разрешенного использования данного земельного участка — для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта.

— Неоднократно застройщик пытался выйти и установить там забор, но жители останавливали эту деятельность, — рассказал М.Жукалов присутствовавшим на заседании чиновникам.

— Проект планировки накладывает на нас обязательства по выкупу этого участка или обмена на другой участок госсобственности, — отреагировал губернатор М.Развожаев и поручил своему заместителю Николаю Гордюшину изыскать возможности по выкупу обсуждаемого земельного участка или замене на другой, чтобы минимизировать расходы бюджета.

Противостояние жителей домов по улице Дмитрия Ульянова, 2 и проспекту Гагарина, 4 и ООО «Сезам ЛТД», которое собиралось построить 8-этажный жилой дом на их придомовой территории началось зимой 2012 года. Жители две недели отстояли в круглосуточном пикете, чтобы не допустить строительную технику в свои дворы, организовали комитет «Ульяновские дворы», а в 2013 году выиграли суд с застройщиком. Тогда удалось доказать, что в декларации ООО «Сезам», зарегистрированной Севастопольским ГАСКом, указано, что в пользовании организации на правах аренды находится земельный участок площадью 0,1 га. В проектной же документации значилось, что предусмотрено обустройство площадок коммерческого назначения общей площадью 0,3 га.

Интересно, что в 2022 году этот участок под застройку на публичной кадастровой карте России имеет размер в 0,1 га, а его кадастровая стоимость равна 22,6 млн рублей.