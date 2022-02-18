В Крыму мониторят ящур

В девяти районах Республики Крым и в Севастополе в рамках мониторинга было отобрано 450 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для дальнейших исследований на ящур, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В девяти районах Республики Крым и в Севастополе в рамках мониторинга было отобрано 450 проб сыворотки крови крупного рогатого скота для дальнейших исследований на ящур, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

С этой же целью изучают диких парнокопытных животных. На сегодняшний день отобрана одна проба на ящур благородного оленя. Все образцы отправлены на лабораторные исследования.

Ящур — вирусная болезнь парнокопытных и мозоленогих животных. Инкубационный период болезни составляет до 14 дней. Клиническими признаками заболевания являются язвы и эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, в межкопытцевой щели, на вымени. У больных животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота. Гибель восприимчивых к ящуру животных наступает в течение одного-двух дней. Крупный рогатый скот может оставаться носителем вируса до шести месяцев, овцы и козы – до одного года.

Россельхознадзор напоминает, что владельцы восприимчивых к болезни животных обязаны в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание.