Новости Севастополя

В аэропорту «Симферополь» внедрен сервис по отправке багажа без пассажиров

Новый сервис Fly Bag будет полезен пассажирам, багаж которых превысил вес или габариты, предусмотренные тарифом авиабилета. Услуга также позволяет отправить личные вещи, например, оказавшиеся в ручной клади, но запрещенные к проносу в стерильную зону аэропорта.

Новый сервис Fly Bag будет полезен пассажирам, багаж которых превысил вес или габариты, предусмотренные тарифом авиабилета. Услуга также позволяет отправить личные вещи, например, оказавшиеся в ручной клади, но запрещенные к проносу в стерильную зону аэропорта.

Стойка Fly Bag для приема к отправке багажа или его части расположена в зоне касс на первом этаже терминала. Менеджера можно вызвать по телефону в любую зону терминала и, он сам заберет грузы на отправку. Для оформления потребуется документ удостоверяющий личность, контактный телефон и адрес доставки. Груз отправят в пункт выдачи заказов CDEK или по любому удобному адресу: домой или на работу.

География доставки транспортной компании охватывает более 60 тысяч населенных пунктов в России и ближнем зарубежье.

«Пассажиры в аэропортах по всему миру регулярно попадают в затруднительные ситуации, связанные с перевозкой вещей. Самые распространенные из них — перевес багажа, превышение размеров ручной клади или забытые в сумках и чемоданах предметы, которые запрещены к проносу в стерильную зону. В таких случаях пассажирам приходится доплачивать по тарифам авиакомпании за лишний багаж или оставлять вещи в аэропорту. Сервис Fly Bag создает альтернативу доплатам и позволяет отправить багаж или его часть по тарифам транспортной компании», — объяснил суть нововведения директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

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