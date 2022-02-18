Состав совета Балаклавской марины обещают обнародовать

Поименный список членов Общественного совета по проекту строительства Балаклавской марины уже на следующей неделе будет опубликован, пообещал губернатор Севастополя на заседании правительства 17 февраля.

Поименный список членов Общественного совета по проекту строительства Балаклавской марины уже на следующей неделе будет опубликован, пообещал губернатор Севастополя на заседании правительства 17 февраля.

— Сейчас уже все заявки проанализированы, — сообщил Михаил Развожаев, заверив, что этот совет будет максимально расширенным.

Однако собрать первое заседание общественных смотрителей за стройкой в очном режиме из-за ковидных ограничений не получится, потому заседание пройдет в режиме видеоконференции, что не совсем удобно.

Но было обещано, что как только будет преодолен нынешний ковидный кризис, совет соберется, чтобы обсудить текущую деятельность очно.

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении обсуждения проблем с жителями Фиолента.

Встречи, анонсированые на январь, перенесены на март, когда можно будет убрать большую часть ограничений.