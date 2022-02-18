Состав совета Балаклавской марины обещают обнародовать

Поименный список членов Общественного совета по проекту строительства Балаклавской марины уже на следующей неделе будет опубликован, пообещал губернатор Севастополя на заседании правительства 17 февраля.
— Сейчас уже все заявки проанализированы, — сообщил Михаил Развожаев, заверив, что этот совет будет максимально расширенным.
Однако собрать первое заседание общественных смотрителей за стройкой в очном режиме из-за ковидных ограничений не получится, потому заседание пройдет в режиме видеоконференции, что не совсем удобно.
Но было обещано, что как только будет преодолен нынешний ковидный кризис, совет соберется, чтобы обсудить текущую деятельность очно.
Аналогичная ситуация сложилась и в отношении обсуждения проблем с жителями Фиолента.
Встречи, анонсированые на январь, перенесены на март, когда можно будет убрать большую часть ограничений.