Самым высоким зданием «Нового Херсонеса» будет Музей христианства

Для масштабного строительства историко-археологического парка потребовалось внести изменения в градостроительный регламент, ограничивающий высоту строящихся зданий на территории музея-заповедника Херсонес Таврический.

Изменения в приказ Минкульта «О внесении изменений в приложения №1, №2 к приказу Минкультуры России от 12 августа 2016 г. № 1864 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», расположенного в городе Севастополе», вызвали большой общественный резонанс. Документ разрешал строительство на участке М-1 «объектов музейно-рекреационного назначения» высотой до девяти метров. Теперь же предельная высота равна 35 метрам.

О том, что построят высотой в 10-этажный дом, решил рассказать заместитель губернатора Севастополя Николай Гордюшин. Он сообщил, что на территории строящегося комплекса, кроме музеев Крыма, античности и Византии планируется строительство Музея христианства.

— Именно для этого масштабного проекта потребовались изменения в части ограничений по высотности. Музей христианства является архитектурной доминантой комплекса. Это его самое высокое здание, — сообщил Н.Гордюшин.

Он особо добавил, что какой-либо жилой застройки на этой территории не планируется. По его словам, в проекте Правил землепользования и застройки, ее функционального зонирования определено как ОС-5 (зона музеефицированных и мемориальных объектов) и ОС-6 (зона объектов культуры и искусства). Другие варианты использования этой территории не рассматриваются.

Ранее на эту тему высказался и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подтвердил, что изменения в приказ действительно внесены, но касаются они исключительно нового проекта.

— На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», который существует, никаких регламентов не изменилось и как никаких строений там невозможно возводить в принципе: ни высоких, ни невысоких — вообще никаких. Так все и осталось. Речь шла об изменении в части реализуемого проекта. Непосредственно нескольких зданий — музейных объектов. Там действительно чуть-чуть увеличилась высотность, но это согласовано со всеми экспертами и никаким образом не нарушает гармонию этого места, — сказал губернатор.

Отметим, что увеличение предельной высоты здания с девяти метров до 35-ти трудно назвать «чуть-чуть».

Как сообщается на сайте Крымской епархии, высота Кафедрального собора Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в Херсонесе вместе с крестом составляет около 34 метров.