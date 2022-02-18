Расскажут о французской опере XIX века

Пятая лекция-концерт из цикла «Оперные вечера в Севастополе» состоится в последний день февраля в Севастопольском драмтеатре им.Луначарского.

Пятая лекция-концерт из цикла «Оперные вечера в Севастополе» состоится в последний день февраля в Севастопольском драмтеатре им.Луначарского.

На этот раз темой встречи станет оперное искусство Франции XIX столетия.

Речь пойдет о времени, когда Париж был музыкальным глашатаем Европы и местом сосредоточения самых выдающихся европейских музыкантов и композиторов.

В атмосферу упоительного музыкального романтизма организаторы концерта-лекции предлагают погрузиться севастопольским ценителям оперного искусства, послушав арии и ансамбли из опер Ж.Бизе, К.Сен-Санса, Л.Делиба, Ш.Гуно, Дж.Мейербера, А.Тома.

Те, кто придет на концерт-лекцию, также смогут услышать увлекательный рассказ об истории французского оперного театра, включая некоторые ее нюансы. Например, почему французскую оперу еще принято называть большой, какой была французская публика того времени, почему знаменитый композитор Оффенбах в оперной постановке «Сказки Гоффмана» настаивал на исполнении одной певицей сразу четырех оперных партий, а еще, какие французские оперы и почему нравились русскому писателю Ивану Тургеневу.

Руководитель вечера — дирижер Большого театра, заслуженный артист России Антон Гришанин.

В концерте примут участие солистка Большого театра Гузель Шарипова (сопрано), солистка Московского академического театра им.Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Зимина (меццо-сопрано), солисты Камерной сцены им.Б.А,Покровского Большого театра Петр Мелентьев (тенор) и Азамат Цалити (баритон).

Перед севастопольской публикой также выступят лауреаты и дипломанты международных и Всероссийских конкурсов.

Режиссер лекции-концерта — преподаватель кафедры оперной подготовки Московской государственной консерватории им,П.И.Чайковского Эдем Ибраимов.

Напомним, что автор идеи и концепции цикла лекций-концертов — руководитель отдела маркетинга Севастопольского театра оперы и балета Мария Уварова.

Севастопольцев приглашают на концерт-лекцию 28 февраля, начало в 18.30.