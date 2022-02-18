Первый электробус тестируют на городских маршрутах

Электробус отечественного производства прибыл в Севастополь на ходовые испытания, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс» им.Круподерова.

Машина поставлена в рамках сотрудничества департамента транспорта с ПАО «КАМАЗ». В течение недели представители компании производителя совместно со специалистами Севэлектроавтотранса проведут ходовые испытания электробуса на севастопольских дорогах, чтобы оценить возможности электробуса. Тестирование технико-эксплуатационных показателей, запаса хода, параметров тягового привода и энергоемкость батарей проведет по сложным городским маршрутам с подъемами и спусками.

Электробус испытают на трех троллейбусных маршрутах с большой протяженностью: №10К «Бухта Казачья – Центр города», №11 «Пл.Ластовая – Пл.Ушакова», №11А «Пр.Победы – пл.Ушакова», а также на пяти автобусных маршрутах: №3, №5, №23, №24, №103.

В качестве преимуществ нового транспорта, производители указывают низкопольный кузов, большую вместимость (85 пассажиров), экономичность, экологичность, низкий уровень шума, комфортность, адаптированность под пассажиров с детскими колясками и маломобильных людей. В салоне предусмотрены порты USB, видеокамеры и системы спутниковой навигации. Кроме того в кабине водителя установлена инновационная приборная панель с многофункциональным дисплеем, кнопками управления, позволяющими контролировать весь процесс перевозки пассажиров, включая транспортную обстановку на дороге.

Если электробус хорошо зарекомендует себя на ходовых испытаниях, то правительство города примет решение о его приобретении.

Столичный опыт

Подобные электробусы активно начали внедрять на городских маршрутах в Москве с 2018 года. Они уже вытеснили троллейбусы, от которых полностью отказались в 2020-м. Парк электробусов в мегаполисе сегодня насчитывает тысячу машин.

При этом, освоение экологичного и безопасного электрического транспорта в столице постоянно сопровождается скандалами. В январе текущего года СМИ сообщали об очередном случае самовозгорания электробуса данной марки. В последним случае к трагедии привела техническая неисправность, эпицентр пожара находился под водительским местом. Это уже четвертый случай самовозгорания электробусов в столице, первый был зафиксирован в сентябре 2021 года.