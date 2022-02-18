Отчет губернатора перед заксобранием запланирован на май

Такая информация прозвучала на заседании правительства Севастополя 17 февраля в ходе принятия распоряжения о согласовании плана контрольной деятельности со стороны Законодательного собрания на 2022 год.

Такая информация прозвучала на заседании правительства Севастополя 17 февраля в ходе принятия распоряжения о согласовании плана контрольной деятельности со стороны Законодательного собрания на 2022 год.

Речь идет о контроле за деятельностью тех или иных подразделений исполнительной власти города.

— Принятие распоряжения позволит осуществить согласование данного плана, что является необходимым условием для утверждения Законодательным собранием города Севастополя, — представила проект распоряжения заместитель губернатора Светлана Пирогова.

По ее словам, документом предусмотрено заслушивание отчетов о результатах деятельности исполнительных органов, в том числе информации об исполнении бюджета на пленарных заседаниях Законодательного собрания, а также рассмотрение отчетов, поступивших в письменной форме в городской парламент. Всего планом предусмотрено 33 контрольных мероприятия.

Уточнив, что его собственный отчет о деятельности правительства запланирован на май, губернатор Михаил Развожаев призвал подчиненных готовиться к докладам по своим направлениям.