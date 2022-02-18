Недвижимость со временным статусом 1 марта снимут с кадастрового учета

По данным Севреестра на 1 февраля 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 57 земельных участках и 24 объектах капитального строительства со статусом «временный».

По данным Севреестра на 1 февраля 2022 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 57 земельных участках и 24 объектах капитального строительства со статусом «временный».

Согласно действующему законодательству такие объекты недвижимости будут сняты с кадастрового учета после 1 марта 2022 года, предупреждают в ведомстве

К временным относят объекты недвижимости, образованные и поставленные на кадастровый учет в период до 1 января 2017 года, у которых отсутствуют сведения о зарегистрированных правах.

В целях изменения статуса временного объекта недвижимости на актуальный, собственнику необходимо до 1 марта зарегистрировать на такой объект право собственности. Если собственник этого не сделает до указанной даты, то объект недвижимости будет исключен из ЕГРН, статус записи о нем изменят на «архивная».

— Снятие объекта недвижимости с кадастрового учета не означает его изъятие. В данном случае записи ЕГРН о данном объекте будет присвоен статус «архивная» и для оформления своих прав человеку придется повторно обратиться с заявлением о постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, — объяснил начальник Севреестра Артем Фадеев .

После 1 марта весь процесс оформления земельного участка придется начинать заново: обращаться к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана, затем подавать заявление в Росреестр о государственном кадастровом учете земельного участка.

— Рекомендуем не терять времени, оперативно зарегистрировать права и иметь возможность распоряжаться своим земельным участком в полном объеме и без дополнительных хлопот, - советует руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

Для определения статуса своего объекта недвижимости необходимо проверить строку «Статус записи об объекте недвижимости» в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте.

Чтобы не допустить исключения сведений об объектах недвижимости из ЕГРН, Севреестр рекомендует собственникам недвижимого имущества воспользоваться личным кабинетом на сайте Росреестра и представить заявление о регистрации права собственности в разделе «Мои услуги и сервисы».