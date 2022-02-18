На Камышовской объездной построят три надземных пешеходных перехода

Переходы появятся рядом с остановкой «Ул.Амет-Хана Султана» у поворота к ТЦ «БУМ», у установки «Ул.Комбрига Потапова» рядом с Фиолентовским кольцом, и на остановке «Электроремонтный завод» — напротив школы «Экотех».

Переходы появятся рядом с остановкой «Ул.Амет-Хана Султана» у поворота к ТЦ «БУМ», у установки «Ул.Комбрига Потапова» рядом с Фиолентовским кольцом, и на остановке «Электроремонтный завод» — напротив школы «Экотех».

О начале проектно-изыскательских работ по строительству надземных пешеходных переходов по Камышовскому шоссе на своих страницах в социальных сетях рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Необходимость такого строительства он связал с запуском трассы «Таврида», из-за чего значительно вырос поток машин, въезжающих на полуостров.

«Открытие семи этапов «Тавриды» запустило большой поток через 5 км и вырос трафик на нашем Камышовом шоссе. Раньше в основном ездили через Инкерман, по старой дороге», — написал в Инстаграме М.Развожаев.

В прямом эфире СТВ рассказывая о начале проектирования, губернатор объяснил, почему переходы на недавно принятой после реконструкции дороге нужно переделывать. Оказывается, шоссе реконструировали не как объездную дорогу, а как улицу, поэтому там много светофоров и наземных переходов с «зебрами».

«Проектировалось Камышовое шоссе как элемент улично-дорожной сети. Много там светофорных объектов, «зебры»… — заметил М.Развожаев.

Теперь же городским властям стало очевидно, что дорога выполняет роль объездной, по которой достаточно быстро нужно доезжать из одной крайней точки города в другую. Но светофоры этого делать не дают. «Хотелось, чтобы трафик был чуть более динамичный», — объяснил М.Развожаев.

А чтобы обеспечить скоростной режим на шоссе, нужно обеспечить безопасность. Поэтому оборудованные фонарями и светофорами пешеходные переходы заменят на надземные с лифтами. Три места, где их разместят, определены экспертами на основании исследования пешеходного трафика.

Профинансируют работы за счет сэкономленных средств на проектировании реконструкции Камышовского шоссе. Она составила примерно сто миллионов рублей.