На ГРЭС пожарные тушат горящий двухэтажный деревянный дом

Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Яблочкова горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом.

Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Яблочкова горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом.

На пожар выдвинулись силы МЧС: автоцистерны и автолестницы пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательный автомобиль Специализированного отряда, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, опергруппа. Кроме того, были привлечены силы Черноморского Флота, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, скорая медицинская помощь, аварийные службы.

Пожар локализован на площади 320 кв.метров в 8.31, в 9.22 ликвидировано открытое горение.

Жильцы дома, в котором 12 квартир, доставлены в пункт временного пребывания, развернутый в доме культуры города Инкерман, двое пострадавших — в лечебные учреждения города с травмами различной степени тяжести, имею погибшие, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

Проверка по факту пожара в деревянном двухэтажном многоквартирном доме по ул.Яблочкова в поселке ГРЭС организована прокуратурой. Количество и личности погибших, а также причины возгорания устанавливаются.

По предварительным данным на пожаре погибли два ребенка и двое взрослых. «По предварительной информации, есть погибшие, одна семья: инвалид-мужчина, мама и двое детей. Но это предварительная информация от мужчины, который выпрыгнул из окна, он жил в одной квартире с ними», — сообщил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, дом был признан аварийным и готовился к расселению. Официально в нем проживали только три семьи.