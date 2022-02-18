Евгению Кабанову продлили домашний арест до 14 мая

Суд продлил меру пресечения бывшему вице-премьеру РК Евгению Кабанову и экс-министру Михаилу Храмову.

Бывшие крымские чиновнике обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщило РИА Новости.Крым со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда Симферополя.

В материалах говорится, что суд рассмотрел ходатайства следователя ФСБ России по РК и Севастополю о продлении срока домашнего ареста для Храмова и Кабанова.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок домашнего ареста обвиняемых Х. и К. до 14.05.2022 года», — говорится в сообщении. Отмечается также, что решение суда можно оспорить в течение трех суток.