Вышел в пикет против застройки пригорода Херсонеса

Известный севастопольский реставратор и общественник Анатолий Туманов 17 февраля вышел к зданию правительства с одиночным пикетом. В его руках плакат с надписью «Stop vandal! Прекратите уничтожать нашу историю!»

Известный севастопольский реставратор и общественник Анатолий Туманов 17 февраля вышел к зданию правительства с одиночным пикетом. В его руках плакат с надписью «Stop vandal! Прекратите уничтожать нашу историю!»

Как пояснил А.Туманов «Севастопольской газете», его пикет вызван категорическим нежеланием городских властей слышать севастопольцев, которые категорически не согласны с варварским отношение к историческому наследию города.

В свое время А.Туманов протестовал против разрушительной для культурно-исторического наследия города застройки мыса Хрустальный, неоднократно пытался обратить внимание властей и на поистине варварское отношение к Хрсонесу.

Нынешний пикет он считает единственным шансом донести до руководства города свое несогласие с новым этапом разрушением древнего города.

— Почему правительство города решает вопросы застройки в буферной зоне объекта культурного наследия ЮНЕСКО? Как вообще можно что-то строить на месте исторического Южного пригорода Херсонеса Таврического? Они бы радовались, что там стояли постройки начала 20 века и использовали бы их для обустройства музейного пространства. Вместо этого, они это все сносят, чтобы построить такое же, но уже новодел! — объяснил свою позицию А.Туманов.

По его словам, за время пикетирования из здания правительства к нему вышли двое сотрудников, поинтересовались содержанием претензий. Узнав ответ, один из чиновников поинтересовался, не выходили ли к пикетирующему служащие, ответственные за работу с обращениями граждан.

— Я сказал, что выходили 15 августа 2019 года, и в тот же день я записался на прием к нынешнему губернатору города, который тогда еще был исполняющим обязанности. И, собственно, с тех пор я ожидаю, когда он меня примет, — рассказал А.Туманов.

Помимо журналистов, к пикетчику подошли росгвардейцы, которые проверили документы и ушли.

«Новый Херсонес»

У крепостных стен Херсонеса, на территории в 23 га, до недавнего времени находившейся в ведении Министерства обороны, к 2024 году должно появиться новое общественное пространство, которое инициаторы проекта называют «историко-археологическим парком мирового уровня». В перечне предлагаемых объектов: музеи христианства, античности и Византии, истории Крыма, современного искусства, археологии, кварталы для реконструкторов и археологических раскопок, паломнический центр, школа искусств, филиал «Артека», сувенирные лавки и стоянка.

Помимо военных строителей, на площадке Южного пригорода Херсонеса второй год работают археологи. Учеными обнаружено более 300 тысяч находок, из них — 60 тысяч представляют музейную ценность, около трех тысяч предметов уже передано в музей «Херсонес Таврический». Такие цифры сообщил в октябре 2021 года начальник экспедиции старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и Института Истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.