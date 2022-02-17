Ужесточат наказание за парковку не на асфальте и за мусор мимо бака

Прокуратура Севастополя предлагает установить административную ответственность за парковку на объектах благоустройства и за складирование мусора на территориях общего пользования.

Прокуратура Севастополя предлагает установить административную ответственность за парковку на объектах благоустройства и за складирование мусора на территориях общего пользования.

На рассмотрение заксобрания прокуратура города внесла законопроект, предусматривающий изменения в закон №130-ЗС «Об административных правонарушениях».

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Севастополя бытовой мусор, ветки и сухая листва часто складируются вне специально отведенных мест, автомобили паркуются с заездом на газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки во дворах многоквартирных домов, в парках и скверах, вблизи социальных объектов. Такие действия негативно влияют на общее состояние городского благоустройства.

При этом статья 5.13 Закона города Севастополя «Об административных правонарушения» предусматривает ответственность только за парковку на газонах, что предопределяет ограниченный характер ее применения. Поэтому предлагается дополнить закон положениями об ответственности за парковку транспортных средств и на некоторых других объектах благоустройства.

Кроме того, прокуратура предлагает ввести в действие новую статью 5.14, устанавливающую административную ответственность за складирование мусора на территориях общего пользования.

Законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя уже 24 февраля 2022 года.