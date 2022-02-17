Танцевать на Приморском можно, но нельзя

Танцы на Приморском уже много лет собирающие немолодых любителей потанцевать на свежем воздухе, оказались под угрозой. Об этом «Севастопольской газете» рассказал организатор и исполнитель социального проекта «Танцы на Приморском бульваре. Севастополь» Сергей Соков.

Танцы на Приморском уже много лет собирающие немолодых любителей потанцевать на свежем воздухе, оказались под угрозой. Об этом «Севастопольской газете» рассказал организатор и исполнитель социального проекта «Танцы на Приморском бульваре. Севастополь» Сергей Соков.

Нет музыки, нет и танцев

По его словам, с 31 января по 14 февраля 2022 г. департамент культуры проводил публичное обсуждение Порядка организации уличных творческих выступлений на открытых площадках города Севастополя, на которое была представлена схема из примерно полтора десятков локаций. Результатом этих обсуждений станет принятие постановления, которое окончательно решит, быть или не быть танцам на Приморском. Вернее сказать, останется ли их проведение возможным на полюбившейся площадке «У Адмиралтейского якоря».

Как пояснил С.Соков, подобная ситуация возникла не впервые — в 2018 году городское правительство уже предпринимало попытку упорядочить выступления там. Но на этот раз ситуацию усложнил принятый в августе 2021 года региональный «Закон о тишине», согласно которому Приморский бульвар внесен в перечень территорий, защищаемых от использования звукоусилительной аппаратуры. Поэтому спонтанно возникшая без малого семь лет назад и полюбившаяся, в основном людям старшего поколения танцевальная площадка, условно называемая «У Адмиралтейского якоря», официально включена в схему разрешенного проведения выступлений, но с пометкой о запрете использования звукоусилительной аппаратуры.

Налицо явный юридический казус: площадка под танцы определена, но без музыки из «устройств звукоусиления и устройств, имеющих компоненты звукоусиления» не потанцуешь. И, похоже, даже в департаменте культуры пока не знают, как разрешить это противоречие.

Натанцованное место

Между тем, по словам С.Сокова, именно эта площадка наиболее удобна для участников его проекта: недалеко — остановка общественного транспорта, само место защищено от ветра и непогоды, есть скамейки для отдыха, туалет — рядом.

В качестве альтернативы любителям потанцевать «У Адмиралтейского якоря» предлагают делать это напротив морского фасада гостиницы «Севастополь», со стороны моря у драмтеатра им.Луначарского, опять же у моря, напротив Дворца детского и юношеского творчества, или у Солнечных часов, — словом, там, где зимой дует, а летом — жарит. К тому предлагаемые места активного отдыха — явно не для пожилых людей, которым даже спуститься на набережную — уже проблема.

— То, что нам предлагают, — откровенное издевательство. Почти семь лет мы танцевали, и все было хорошо, — говорит С.Соков.

Патриотические танцы

Танцоры и подписи собирали, и письма городским властям писали, да не раз. В ответ получали обещания. Даже было, что проекту придадут статус городского мероприятия. Однако по итогу общественность просто поставили перед очевидным: после принятия постановления правительства танцевать на площадке «У Адмиралтейского якоря» невозможно.

На этот раз завсегдатаи проекта «Танцы на Приморском бульваре» решили обратиться к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой как-то разрешить возникший юридический казус. В обращении сослались на следование городской традиции и справедливость ее возрождения в наши дни, а также востребованность проекта у старшего поколения. Проект, мол, успешно реализуется уже почти семь лет.

В качестве еще одного аргумента признания С.Скоков называет многочисленные полученные им грамоты, в том числе от партии «Единая Россия», губернаторские и от правительства города. Он также утверждает, что проект носит исключительно патриотический характер, а сами участники исключительно дисциплинированы и законопослушны.

«Просим правительство Севастополя при проведении Танцев на Приморском бульваре с 18.00 до 20.00 ч. РАЗРЕШИТЬ использование звукоусилительной аппаратуры, которая, как вы сами знаете, работает на вполне умеренной громкости!» — сказано в обращении.

На вопрос о численности участников проекта, С.Соков ответил, что в будние дни танцевать приходят 30-35 человек, в выходные — больше.

— Это сейчас, а летом на площадке «У адмиралтейского якоря» собираются до двух сотен человек из разных регионов страны, — говорит С.Соков.

А ведь есть еще и нацпроект

Тут самое время напомнить о нацпроекте «Демография», к участию в котором присоединился и Севастополь, и на который выделяются немалые средства.

Так вот, в нацпроекте декларируется обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Казалось бы, вот он — верный путь к реализации нацпроекта «Демография» в лучших его проявлениях, включая общественное и физическое здоровье. И даже без привлечения каких-либо средств. Чего проще: иди на Приморский и танцуй! Вот только разрешили бы!