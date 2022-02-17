Расследуется уголовное дело по факту стрельбы из автомата на детской площадке

Подросток, выложивший в Интернете, как в Новогоднюю ночь он стреляет из автомата, а также его родители заинтересовали правоохранительные органы Севастополя.

Подросток, выложивший в Интернете, как в Новогоднюю ночь он стреляет из автомата, а также его родители заинтересовали правоохранительные органы Севастополя.

1 января 2022 года в ночное время 17-летний житель Севастополя произвел не менее 10 выстрелов из охолощенного автомата на детской площадке во дворе дома №5 по ул.Тараса Шевченко. Выстрелы по звуковому сопровождению и визуальному эффекту имитировали стрельбу из боевого оружия. Видео об этом подросток разместил в социальных сетях.

Публикация ролика получила большой общественный резонанс. В комментариях указывалось, что стрелял 17-летний местный житель из охолощенного автомата Калашникова, который принадлежит его отцу. УМВД города начало доследственную проверку. С учетом общественного резонанса, вызванного происшествием, а также участия в нем несовершеннолетнего лица, прокуратура вынесла постановление о передаче материалов для дальнейшей проверки в Следственный комитет.

В итоге — возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства, выраженного в грубом нарушении общественного порядка и проявлении явного неуважения к обществу, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Также прокуратура Севастополя проверяет условия воспитания в семье и в образовательном учреждении, где обучается герой видеоролика.