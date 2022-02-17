На улице Горпищенко появится еще один комплекс многоэтажек

Правительство Севастополя 17 февраля утвердило проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Горпищенко, Николая Кисляка и Лабораторного шоссе.

Правительство Севастополя 17 февраля утвердило проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Горпищенко, Николая Кисляка и Лабораторного шоссе.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, заказчик разработки данной документации — общество с ограниченной ответственностью «Альфа Групп Инвест». Фирма получила в аренду земельный участок по адресу «Шоссе Лабораторное, 33» по итогам открытого аукциона.

— В границах зоны многоэтажной жилой застройки предусматривается размещение многоквартирных домов, в том числе домов со строенными объектами обслуживания населения, центра обслуживания населения, в котором предусматривается размещение объектов торговли, социально-бытового обслуживания населения, общественного питания, — представил он проект документа.

М.Жукалов перечислил основные параметры будущей застройки: многоквартирные дома секционного типа — девяти и двенадцатиэтажные, общая площадь жилых помещений — 60 209 кв м.

Он также сообщил, что документация по планировке территории подготовлена в целях корректировки красных линий дорожной сети, чтобы разместить там паркинг для строящихся многоквартирных домов.

Проектом также предполагается на этой территории построить детский сад на 250 мест и школу на 400 мест.

Общая площадь территории, в отношении которой разрабатывается документация, составляет 21 га.

По словам М.Жукалова, общественные обсуждения проведены с 30 ноября 2021 года по 14 января 2022 года и поддержаны большинством участников.

— Там фактически земельный участок продан путем проведения торгов для размещения многоэтажной застройки. Застройщик обеспечил разработку документации на данную территорию в целях соблюдения параметров плотности застройки, социальной и коммунальной инфраструктуры, — продолжил он доклад.

На это губернатор Михаил Развожаев напомнил, что на месте предполагаемого детского сада уже идет индивидуальная жилая застройка. М.Жукалов подтвердил, сообщив, что это — предмет судебных разбирательств и что предполагается осуществить выкуп участков.

— Надо людей уведомить, может, кто-то строить не начнет там. Потому что там, я вижу, активное строительство началось, — отреагировал губернатор.