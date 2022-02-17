И перетоп, и недотоп считаются некачественной услугой

Что делать, если в квартире то отапливают до умопомрачения, то замораживают до костей?

Что делать, если в квартире то отапливают до умопомрачения, то замораживают до костей?

В социальных сетях севастопольцы жалуются на неадекватную температуру в своих квартирах. Капризных горожан не устраивает отсутствие «климат-контроля» — в морозы холодно, а в оттепель — жара, и они также задаются вопросом, почему Севтеплоэнерго не делает пересчет, когда топит еле-еле.

Температурные нормативы

Законодательством установлено, что температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18-20 градусов, а угловых комнатах квартир — выше на два градуса (+22). Установлен и верхний предел. Днем и вечером максимально допустимое превышение температуры, выше которой фиксируется нарушение отопительного режима, — не более 4 °C. Когда на улице плюсовая температура в квартире должно быть не больше 22 градусов тепла. В угловых комнатах соответственно — не больше 24. Если у вас жарче — это нарушение.

Если у вас дома холодно, то допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более трех градусов. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.

Тепловики или управленцы?

На законодательном уровне закреплено разграничение зон ответственности между ресурсоснабжающей компанией и управляющей организацией. Теплоснабжающая организация в Севастополе — это ГУП«Севтеплоэнерго». Она отвечает за подачу теплоносителя до границы дома. В отопительный период температурный режим работы котельных регламентируется соответствующим графиком и зависит от температуры наружного воздуха. Это значит, что когда на улице холодает, температура теплоносителя повышается, и наоборот.

А вот «контроль за состоянием внутридомовых систем, качеством предоставляемых услуг внутри многоквартирного дома — это задача управляющей компании, именно на нее ложится поддержание комфортной температуры в квартирах, говорят в Севтеплоэнерго.

«Поскольку внутридомовые системы отопления — собственность жильцов, для их обслуживания жители заключают договор с управляющей компанией. Обращаем отдельное внимание, что регулировка температуры в каждой отдельной квартире возможна только внутри дома силами управляющей компании», — таков ответ тепловиков на претензии, что жарко или холодно.

Заметим, что возможно дело в конкретной квартире. Но нельзя исключить, что специально весь дом перетапливают, чтобы жильцы за отопление, являющееся самой дорогой услугой, заплатили больше, ведь дальше жалоб в газету дело не идет.

Перерасчет платы и штраф

В случаях перетопа и недотопа потребители могут претендовать на перерасчет платы за предоставление услуги ненадлежащего качества. Для этого необходимо официально оформить акт. В первую очередь, необходимо написать заявление в управляющую компанию.

Но иногда рассмотрение обращений в УК сознательно затягивают. Ведь для того, чтобы зафиксировать перетоп, человек должен вызвать к себе домой сотрудника управляющей компании — тот приходит с термометром и измеряет температуру.

За «перетоп» полагается не только перерасчет платы, но и штраф, так что жилищники не особо хотят приходить к жильцам: им ведь придется зафиксировать, что они свою работу выполняют плохо. Получается, что фиксировать нарушение приходят те, кого за это потом накажут.

В любом случае, если в результате управляющая компания все-таки направляет представителя, то он должен специальным образом замерить температуру и составить акт, фиксирующий нарушение, на основании которого потребитель может требовать перерасчета. Если вам в этом откажут, то в дальнейшем необходимо обращаться в жилконтроль или прокуратуру.

Перерасчет делали

В Севастополе с 2014 года перерасчет за отопление производился лишь однажды — в 2019 году. Тогда жильцы получили квитанции за отопление, куда были включены долги за 10 месяцев за общедомовые нужды: за отопление подъездов. И это не смотря на то, что в Севастополе в подъездах домов нет батарей отопления.