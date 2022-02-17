Джанкойский сибиряк в летах из-за ревности чуть не зарезал свою «внучку»

Молодая женщина не осталась в долгу и, пока старик сидел в СИЗО, украла с его банковской карты деньги.

Молодая женщина не осталась в долгу и, пока старик сидел в СИЗО, украла с его банковской карты деньги.

83-летний житель села Завет-Ленинский Джанкойского района за покушение на убийство 37-летней женщины, проживающей с ним совместно более 20 лет, осужден к лишению свободы на шестилетний срок с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Таков приговор Джанкойского районного суда Республики Крым.

В 2000 году овдовевший немолодой житель Сибири познакомился с юной особой и стал проживать с ней совместно в своей квартире. После вхождения Крыма в состав России, мужчина, продав квартиру и гараж, переехал вместе с молодой женщиной в Крым. Квартиру он купил в Джанкойском районе, оформив ее на сожительницу, чтобы когда он умрет, ей не пришлось тратиться на переоформление наследства.

Время шло, отношения в паре были прекрасными: женщина стирала, убирала и готовила, а пенсионер щедро одаривал ее золотыми украшениями, купил дорогой мобильный телефон и автомобиль Daewoo Nexia.

Какое-то время женщина работала, потом, по достижении пожилым мужчиной 80-летнего возраста, оформила уход за ним.

Все было ровно в этих отношениях до тех пор, пока, по мнению пенсионера, женщина не связалась с молодым человеком, который был младше нее на 10 лет.

Старик ревновал не на шутку. В конце сентября прошлого года, после слов женщины, что она уезжает с парнем в Керчь «на заработки», пенсионер схватил нож и ударил им сожительницу женщину в область сердца, одновременно высказывая угрозы убийством. Дама схватилась руками за острие ножа, и, поранив руки не допустила новых ран. Ожидавший за дверью парень, услышав крики, выбил дверь и выбил нож из рук пенсионера.

Вовремя оказанная медицинская помощь спасла женщине жизнь.

При рассмотрении дела в суде, не смотря на тот факт, что подсудимый и потерпевшая не являлись кровными родственниками, они позиционировали свои отношения как «дедушка» и «внучка».

Суд квалифицировал действия подсудимого как покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам (ч.1 ст.105 УК РФ).

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что убивать он не хотел, а уж тем более не причинил бы «внучке» вреда, если бы не выпитое им спиртное.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства (чистосердечное раскаяние в содеянном; частичное признание вины; совершение преступления впервые; мнение потерпевшей, просившей назначить наказание, не связанное с лишением свободы; состояние здоровья подсудимого и его пожилой возраст), а также обстоятельство, отягчающее наказание (совершение преступления в состоянии опьянения).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Для полноты картины отметим, что на рассмотрении в Джанкойском районном суде находится другое уголовное дело, где вышеуказанные лица поменялись местами: «дедушка» стал потерпевшим, а «внучка» вместе с другом — подсудимыми. Пара обвиняется в том, что после избрании меры пресечения пенсионеру в виде заключения под стражу, они стали снимать с его банковской карты деньги, то есть совершили кражу группой лиц по предварительному сговору с банковского счета.