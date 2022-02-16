Вся история города — на старом кладбище

В Севастополе состоялась презентация издания, в котором изложена история городского кладбища на улице Пожарова.

В Севастополе состоялась презентация издания, в котором изложена история городского кладбища на улице Пожарова.

Речь идет о трехтомнике по 450 страниц в каждом, в котором собраны архивные данные о 20 тысячах севастопольцах, похороненных на старом городском кладбище. Правда, на сегодня изданы только два выпуска. Третий, как сообщили авторы, сейчас в стадии допечатной подготовки, но планируется к выходу в 2022 году.

К слову, именно там будет помещен план кладбища, который позволит легко находить искомое захоронение. Кроме того, в ближайшее время планируется разместить электронную версию книги в сети интернет.

По словам начальника отдела по работе с национальными, религиозными и ветеранскими организациями департамента внутренней политики Владимира Колесникова, тема важная и интересная, поскольку на самом кладбище покоятся люди, значимые для города: градоначальники, врачи, педагоги, военные и просто горожане, вершившие его историю.

Среди них — градоначальники Максимов, а также Еранцев, чьей заслугой считается создание Приморского бульвара и чья дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.

В книге собраны архивные сведения и о самих севастопольцах — о ком-то краткие биографические данные, о других — расширенные благодаря найденным данным и уточнениям. Все это потребовало немало усилий и недюжинной увлеченности авторского коллектива.

В составе последнего — трое: директор Севастопольского городского национально-культурного центра Ольга Малиновская, сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, руководитель отдела нематериального наследия Александр Ефимов, а также ушедший из жизни в 2019 году севастопольский историк Валерий Крестьянников.

— Эта книга нужна, чтобы сохранить историю и чтобы никто извне не мог искажать ее, с учетом сиюминутной политической конъюнктуры. На основе данных, приведенных в книге, и должны строиться исторические факты, — сказал В.Колесников.

В работе над книгой также приняли участие большое количество сотрудников архивов, историки, жители города.

Авторы сразу предупреждают, что книга создана не для продажи, и дело даже не в небольшом тираже (500 экземпляров), а в том, что она нужна для так называемых социальных целей. Зато по экземпляру получили библиотеки, архивы, музеи.

Как рассказал А.Ефимов, работа над книгой началась еще в 2014 году, с получения доступа к архивам специализированного учреждения Комбинат по благоустройству, где, в том числе, хранятся сведения о захоронениях дореволюционного периода. Другими источниками стали городской архив, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и Военно-исторический архив в Москве.

К сожалению, часть информации оказалась утраченной из-за пожара или в результате разорения склепов, а то и мародерства. Многие захоронения лишились металлических оград, а также каменных частей памятников, имевших художественную ценность.

— В конце 30-х годов на строительные материалы была разобрана часовня Архистратига Михаила, построенная в 1915 году по проекту городского архитектора Чистова, — рассказала О.Малиновская.

По ее словам Всесвятская церковь закрылась в 1939 году и возобновила свою работу только в годы Великой Отечественной войны.

На этом же кладбище похоронили первых жертв этой войны, а после — защитников города, бойцов, умерших от ран в севастопольских госпиталях, а также воинов, погибших при освобождении Севастополя в 1944 году.

Захоронения более раннего периода принадлежат нижним чинам Первой обороны города, причем имена многих из них удалось установить по метрическим книгам города.

Кладбище на Пожарова функционировало до 1969 года.

— Не все захоронения сохранились, но наш справочник позволяет воспользоваться биографическими сведениями о тех, кто был похоронен здесь. При этом часть памятников являются объектами культурного наследия Севастополя, — продолжила О.Малиновская.

Как пояснил В.Колесников, начатое дело имеет долгосрочную перспективу: планируется подготовить и выпустить книги о Мемориальном кладбище коммунаров и Братском кладбище на Северной стороне.