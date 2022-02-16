Велосипедистов приглашают испытать новую загородную трассу

Активисты общественной организации «ВелоПобеда» и клуба FRaction Racing приглашают севастопольцев принять участие в испытании новой загородной велотрассы. Наличие велосипеда не обязательно.

Активисты общественной организации «ВелоПобеда» и клуба FRaction Racing приглашают севастопольцев принять участие в испытании новой загородной велотрассы. Наличие велосипеда не обязательно.

Тестирование пройдет в период с 17 по 28 февраля. Став участником фокус-группы, можно первым опробовать новый веломаршрут, оценить его сложность в качестве эксперта и тем самым внести свой вклад в развитие городского велосообщества.

Физическая подготовка участников должна позволять им проехать не менее восьми километров по подготовленной велотрассе с длительным набором и существенным сбросом высоты. Где находится новая трасса, активисты пока держат в секрете.

В программе мероприятия также чаепитие, обмен впечатлениями, обсуждение.

Тем, у кого нет своего велосипеда, организаторы предоставят его для тестового заезда. Заполнить заявку на участие можно по ссылке.