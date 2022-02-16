Школа искусств в «Новом Херсонесе» почти готова

Заместитель министра обороны Тимур Иванов приехал в Севастополь для проверки строительства первых объектов на территории «Нового Херсонеса».

Заместитель министра обороны Тимур Иванов приехал в Севастополь для проверки строительства первых объектов на территории «Нового Херсонеса».

На выездном совещании 15 февраля замминистра сопровождал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По данным подрядчика, ежедневно на первых объектах работают 1200 рабочих, 100 инженерно-технических специалистов, 75 единиц техники.

Работы по возведению здания школы искусств находятся на завершающем этапе. На данный момент специалисты военно-строительной компании работают над устройством перегородок здания, заняты отделкой помещений, прокладкой внутренних инженерных коммуникаций.

Современная школа искусств (здание должно быть передано Севастополю) — трехэтажное здание из пяти корпусов с цоколем и мансардой.

— По школе искусств монолитные работы выполнены на 95%. На мой взгляд, скорость строительства необыкновенная. Строители уже приступают к отделке фасадов. После того, как тепловой контур будет закрыт, начнутся отделочные внутренние работы, — рассказал М.Развожаев.

Одновременно работы ведутся и на втором объекте — спальном корпусе детского центра «Корсунь», который станет севастопольским филиалом «Артека». Здесь строители уже завершили устройство цокольного этажа и приступили к возведению стен.

— Два месяца назад здесь был только котлован, сейчас мы видим, что вышли из фундамента, занимаются первым этажом. Совершенно очевидно, что оба этих объекта вместе с благоустройством, как и планировалось, будут сданы к сентябрю 2022 года. Дети смогут начать занятия, потому что территория вокруг будет благоустроена, все позволяет сделать это автономно от остального большого проекта. Кроме того, уже завершается монтаж котельной, которая будет обеспечивать здания теплом», — отметил губернатор.

По его словам, будут приведены в порядок фасады близлежащих домов. Кроме того на ул.Древней сформируют земельные участки придомовой территории, которые также благоустроят для людей.

Школа искусств и детский центр «Корсунь» станут частью нового историко-археологического музея-заповедника. На территории которого также появятся музей Античности и Византии, международный археологический центр, амфитеатр, квартал-реконструкция древнего города, включающий камерные музейные и археологические экспозиции, сувенирные лавки, кафе, музей Крыма, археологический ландшафтный парк, туристический центр, музей Христианства, паркинг на 1,4 тысячи автомобилей и другие объекты. Общая площадь музейных пространств составит 44 тысячи кв.м.