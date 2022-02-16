Приглашают на экскурсию по Карантинной балке

В субботу, 19 февраля, любителей истории Севастополя приглашают на новую экскурсию по таинственным и подзабытым местам.

В субботу, 19 февраля, любителей истории Севастополя приглашают на новую экскурсию по таинственным и подзабытым местам.

В районе Карантинной балки краевед, поэт, художник Тихон Синицын покажет и расскажет историю уникального объекта средневекового сакрального комплекса «Некрополя святых». В программе: осмотр руин храма Влахернской Богородицы, знакомство с «Загородним храмом», рассказ о судьбе римского папы Мартина Исповедника, знакомство с флорой и фауной Карантинной бухты и Карантинной балки.

Начало экскурсии в 11.00, место встречи — остановка «Ул.Дмитрия Ульянова». Участие свободное.

Проект реализуется общественной инициативой «Севпарки» при поддержке Фонда президентских грантов.