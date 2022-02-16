Налоговая рассказала, как задекларировать доходы и уплатить налоги за сдачу недвижимости в аренду

Собственник, сдающий недвижимое имущество в аренду, должен заплатить налоги, напоминает налоговая служба России.

Если недвижимость сдает гражданин без статуса, как физическое лицо, то он по итогам года предоставляет декларацию по форме 3-НДФЛ. Отчитаться за предыдущий год в 2022 году необходимо не позднее 4 мая, а до 15 июля заплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%.

Самый быстрый и удобный способ подачи декларации — сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Для заполнения декларации также можно использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая размещена в группе сервисов «Программные средства» на сайте ФНС России.

Представить декларацию 3-НДФЛ можно и другими способами: отправить по почте, принести в налоговый орган лично, передать через уполномоченного представителя по следующим адресам: ул.Пролетарская, 24; ул.Героев Севастополя, 74; ул.Кулакова, 37, а также в отделения МФЦ Севастополя.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Сдавать жилую недвижимость можно также, применяя специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход. Регистрацию можно пройти при помощи мобильного приложения без посещения налоговой службы. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог» на смартфон для iOS или Android.

Применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» позволяет сдавать квартиру в рамках правового поля на максимально удобных условиях:

— ставка налога составляет 4% (при сдаче жилья физическому лицу) или 6% (при сдаче жилья юридическому лицу или ИП);

— отсутствует необходимость в представлении отчетности;

— не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода за налоговый период.

Если арендодатель сдает в аренду апартаменты или другую нежилую недвижимость он должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать налоги уже в этом статусе.

Для индивидуальных предпринимателей действуют следующие ставки налогообложения:

— Общая система налогообложения - 13% (в этом случае можно учесть сумму расходов на ведение бизнеса в случае их документального подтверждения);

— Упрощенная система налогообложения (в Севастополе — 4% (доходы), 10% (доходы минус расходы);

— Патентная система налогообложения (по виду деятельности: стоимость можно рассчитать на официальном сайте ФНС, воспользовавшись сервисом «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента»).

Подобрать режим налогообложения поможет сервис ФНС России «Создай свой бизнес».