На Юге России до конца недели начнется весна

Погода, свойственная ранней весне, установится на Юге России до конца недели. В ряде регионов с 18 февраля пройдут кратковременные дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода, свойственная ранней весне, установится на Юге России до конца недели. В ряде регионов с 18 февраля пройдут кратковременные дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду и четверг, 16 и 17 февраля на востоке региона погода попадет под влияние обширного антициклона, поэтому осадков не ожидается. По ночам практически повсеместно температура воздуха будет опускаться чуть ниже нуля, за исключением прибрежных районов, а днем воздух активно прогреваться. Начиная с пятницы Юг России окажется на южной периферии циклона, погода станет более ветреной, появятся облака, пройдут дожди. По ночам уже практически повсеместно на столбиках термометров установится «плюс».

«То есть теплая тенденция, которая наблюдается в феврале, в эти дни продолжится и усилится. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы — в среднем, на 5-7 градусов. Я бы сказал, что такая теплая погода характерна для марта и даже скорее для первых дней апреля», — сказал М.Леус.

В Симферополе в среду и четверг без осадков, от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 10-13 градусов тепла. В пятницу начнутся кратковременные дожди, ожидается до 7 градусов тепла в ночные часы, 6-9 градусов тепла — в дневные. В выходные осадки прекратятся, столбики термометров по ночам будут держаться на отметке от нуля до 3 градусов тепла, в дневные часы воздух будет прогреваться до 13 градусов тепла.

По данным Севастопольского гидрометцентра, в четверг, 17 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 9-11°С тепла.

18 февраля — облачно, ночью и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла.