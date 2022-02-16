23 февраля предлагают отметить как патриоты

В День защитника Отечества в филиале парка «Патриот» в Молочной балке устроят День открытых дверей.

В День защитника Отечества в филиале парка «Патриот» в Молочной балке устроят День открытых дверей.

В программе: экскурсии по экспозиции современной боевой техники, аллее героев и опорному пункту обороны Севастополя, занимательные эстафеты, катание на БРДМ и стрельба из пневматической винтовки и лука!

На плацу выступят оркестр Черноморского флота и вокальная студия «Бельканто». Запланированы показательные выступления бойцов Федерации Армейского рукопашного боя Севастополя СВПК «Победа».

Программа начнется в среду, 23 февраля, в 10.00 по адресу: Севастополь, ул.Планерная, аэродром «Южный», кластер «Центральный», сообщила пресс-служба ФГБУ «ВППКиО «Патриот» ЮВО» Минобороны России.