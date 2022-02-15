Стадион «Горняк» обещают доделать в начале марта

Стадион «Горняк», реконструкцию которого начали в далеком 2008 году, в очередной раз обещают ввести в эксплуатацию. На этот раз срок — март 2022 года.

Стадион «Горняк», реконструкцию которого начали в далеком 2008 году, в очередной раз обещают ввести в эксплуатацию. На этот раз срок — март 2022 года.

— Асфальтобетонное покрытие под беговые дорожки и подъездные пути уложено, асфальтоукладчик с объекта ушел, в ближайшие дни начнется укладка крошки и объект будет готовиться к вводу в эксплуатацию, — сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

По его информации, вместе с руководством профильной спортивной школы в управлении уже подготовили и продумали маршрутизацию, чтобы после ввода в эксплуатацию максимально эффективно и быстро запустить процесс спортивной подготовки и досуга для жителей Балаклавы.

К сдаче стадиона в начале марта, по его словам, уже все готово.

— Мы уточнили со службой заказчика перечень оборудования, нужно отработать некоторые позиции, — сообщил он, добавив, что спортивное сообщество и общественность Балаклавы и города уже много лет ждет запуска данного спортивного комплекса.

По заверениям глав горхоза и дептранса, за территорией стадиона парковочное пространство и газоны также уже подготовлены. К тому же, по словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, сейчас отрабатывается вопрос незаконного размещения за территорией различных сараев и пристроек.

Балаклавский стадион «Горняк» пытаются реконструировать с 2008 года. Предыдущая сдача была намечена на конец 2021 года.