"Ракушку" запустят к 8 Марта

Ремонтные работы на летней эстраде «Ракушка», несмотря на торжественную сдачу объекта в канун Нового года, все еще ведутся. Очередная перспектива их окончания — первая декада марта. Об этом сообщила директор департамента культуры Ирина Романец,

Ремонтные работы на летней эстраде «Ракушка», несмотря на торжественную сдачу объекта в канун Нового года, все еще ведутся. Очередная перспектива их окончания — первая декада марта. Об этом сообщила директор департамента культуры Ирина Романец,

- 25 февраля у нас намечена финальная установка всех скамеек, расстановка их и закрепление по объему всего партера. Для подсценического пространства уже тоже заказаны полностью все элементы, планируется, что 27-28 февраля они тоже поступят, - сообщила И.Романец.

Она также заверила, что буквально на днях покрасят фасад «Ракушки», что позволит приступить к развесам аппаратуры.

Кроме того, выполняется благоустройство территории с обратной стороны основного сооружения

И.Романец также сообщила, что первый культурный проект на обновленной эстраде начинается 5-6-7 марта, и будет посвящен Международному женскому дню 8 марта, это будет мероприятие под названием «Девочка, девушка, женщина».

Напомним, что летнюю эстраду "Ракушка" неоднократно обещали ввести в эксплуатацию, чего пока так и не случилось по разным причинам. В 2021 году "Ракушку" обещали сдать в сентябре, потом в декабре. Формально в декабре сдали, но объект сразу же закрыли из-за многочисленных недоделок.