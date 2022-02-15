Новости Севастополя

Про пещеру «Таврида» снимут художественный фильм

Главной локацией для съемок фантастической драмы «Пещера» крымского режиссера Ивана Шерстникова станет открытая недавно пещера «Таврида».

Главной локацией для съемок фантастической драмы «Пещера» крымского режиссера Ивана Шерстникова станет открытая недавно пещера «Таврида».

«Идея фильма возникла после того, как я увидел новость, что в Крыму обнаружили пещеру. Из сообщений СМИ я узнал, что она была давно закупорена и там нашли останки. Я мистифицировал историю и начал писать сценарий», – поделился с пресс-службой КФУ режиссер Иван Шерстников.

По сюжету главной героине — одной из лучших специалистов-палеонтологов в России Ирине Ефремовой сообщают, что при строительстве трассы в Крыму обнаружили пещеру, в которой нашли кости, и девушка летит на полуостров.

Как рассказал режиссер, сценарий был написан достаточно быстро — за месяц было готово 90 страниц сценария. Этап подготовки съемок длился более года, уже проведен кастинг. Главные роли сыграют столичные актеры, в эпизодах задействуют местных — из Севастопольского академического театра им.Луначарского и Крымского академического русского драматического театра им.Горького.

«Представители Крымского федерального университета очень тщательно подошли к изучению сценария моего фильма. Сотрудники вуза помогли отредактировать научную часть сценария, чтобы все было правдоподобно и не получилось киноляпов. Уточнили возраст пещеры и найденных останков. Большое спасибо ректору вуза Андрею Фалалееву, который дал нам разрешение на съемку. Мы обязательно упомянем о роли университета в титрах фильма», — подчеркнул И.Шерстников.

По его словам, активную помощь в подготовке фильма оказывают крымские спелеологи.

«Актриса, которая играет палеонтолога, хоть и готовится к роли, но без помощи специалистов не может правильно выполнять некоторые задачи: осмотр пещеры, взаимодействие с останками и специальной техникой. В этом помогают специалисты Крымского федерального университета», — добавил режиссер.

Фильм снимается с целью популяризации Крыма и достопримечательностей полуострова, а также развития кинематографа в регионе. Съемки будут проходить с 28 марта по 12 апреля. После основных съемок начнется монтажно-тонировочный период, который займет примерно три месяца.

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