Про пещеру «Таврида» снимут художественный фильм

Главной локацией для съемок фантастической драмы «Пещера» крымского режиссера Ивана Шерстникова станет открытая недавно пещера «Таврида».

«Идея фильма возникла после того, как я увидел новость, что в Крыму обнаружили пещеру. Из сообщений СМИ я узнал, что она была давно закупорена и там нашли останки. Я мистифицировал историю и начал писать сценарий», – поделился с пресс-службой КФУ режиссер Иван Шерстников.

По сюжету главной героине — одной из лучших специалистов-палеонтологов в России Ирине Ефремовой сообщают, что при строительстве трассы в Крыму обнаружили пещеру, в которой нашли кости, и девушка летит на полуостров.

Как рассказал режиссер, сценарий был написан достаточно быстро — за месяц было готово 90 страниц сценария. Этап подготовки съемок длился более года, уже проведен кастинг. Главные роли сыграют столичные актеры, в эпизодах задействуют местных — из Севастопольского академического театра им.Луначарского и Крымского академического русского драматического театра им.Горького.

«Представители Крымского федерального университета очень тщательно подошли к изучению сценария моего фильма. Сотрудники вуза помогли отредактировать научную часть сценария, чтобы все было правдоподобно и не получилось киноляпов. Уточнили возраст пещеры и найденных останков. Большое спасибо ректору вуза Андрею Фалалееву, который дал нам разрешение на съемку. Мы обязательно упомянем о роли университета в титрах фильма», — подчеркнул И.Шерстников.

По его словам, активную помощь в подготовке фильма оказывают крымские спелеологи.

«Актриса, которая играет палеонтолога, хоть и готовится к роли, но без помощи специалистов не может правильно выполнять некоторые задачи: осмотр пещеры, взаимодействие с останками и специальной техникой. В этом помогают специалисты Крымского федерального университета», — добавил режиссер.

Фильм снимается с целью популяризации Крыма и достопримечательностей полуострова, а также развития кинематографа в регионе. Съемки будут проходить с 28 марта по 12 апреля. После основных съемок начнется монтажно-тонировочный период, который займет примерно три месяца.