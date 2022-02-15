На раскопках в «Новом Херсонесе» обнаружили римское надгробие с редкой эпитафией

Надгробие римского периода, на котором высечена редкая для того времени надпись в стихах, обнаружено во время археологических раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьев.

Надгробие римского периода, на котором высечена редкая для того времени надпись в стихах, обнаружено во время археологических раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Эрмитажа и научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьев.

Археологи проводят раскопки около территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» на месте бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка «Новый Херсонес».

«Памятник сам по себе интересный, хороший образец ранней римской погребальной скульптуры. Но сказать, что никогда такого не было, нельзя: в районе Херсонеса и ранее находили подобные надгробия. Другое дело — надпись. Она интересна тем, что стихотворна», — рассказал С.Соловьев.

На надгробии, которое выполнено из проконесского мрамора и сохранилось практически целым, высечено изображение мальчика. Под ним — надпись. По оценкам ученых, работа, вероятнее всего, выполнена местным скульптором в конце I–II веках нашей эры.

Собеседник агентства уточнил, что редкость надгробия именно в том, что эпитафия написана в стихах. К настоящему времени удалось ее перевести, но исследования на этом не завершаются.

Надпись гласит: «[Здесь лежит] Метродор, [сын] Аполлонида. Прощай! Меня, стелу [надгробие], воздвигли воспитатель [отец] и кормилица [мать].»

«Диалект надписи явно ионический, а не дорический (диалект дренегреческого языка, на котором говорили не только греки, но и образованные жители других провинций Римской империи — прим. ТАСС). Это также относится к именам сына и отца. Возможно, эта семья переехала в Херсонес из одной из милетских колоний (Милет — крупный греческий город на территории современной Турции, жители которого основали несколько колоний в Причерноморье — прим. ТАСС)», — отметил ученый.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в.н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.