﻿Ковид-сертификат можно будет оформить на основании положительного теста на антитела

Минздрав России внес соответствующие изменения в форму covid-сертификата. Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.

Минздрав России внес соответствующие изменения в форму covid-сертификата. Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.

Приказ вступит в силу с 21 февраля.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трез календарных дней со дня подачи заявления.

Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличия в организме. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.

Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста.