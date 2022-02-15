Из-за ремонта подпорной стенки перекроют подъем на ул.Академика Крылова

Временное перекрытие части улицы Адмирала Крылова (с 8.00 до 19.00 в период с 3 марта по 2 апреля 2022 года) связано с капитальным ремонтом подпорной стены, расположенной на подъеме от ул.Годлевского к ул.Льва Толстого.

Временное перекрытие части улицы Адмирала Крылова (с 8.00 до 19.00 в период с 3 марта по 2 апреля 2022 года) связано с капитальным ремонтом подпорной стены, расположенной на подъеме от ул.Годлевского к ул.Льва Толстого.

Соответствующий приказ опубликован на сайте департамента транспорта Севастополя 15 февраля. В нем предписывается разработать организацию дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ, а также обеспечить организацию безопасного прохода пешеходов на время выполнения работ.

Прежде городские власти намеревались завершить капитальный ремонт на данном объекте до конца 2021 года.