Импрессионисты и виноделы объявили конкурс на символ Балаклавы

Объявлен международный открытый конкурс на создание арт-объекта, который собираются установить на въезде в Балаклаву.

Объявлен международный открытый конкурс на создание арт-объекта, который собираются установить на въезде в Балаклаву.

Устроители считают, что он станет символом города и площадкой для культурного диалога и обмена идеями.

Конкурс с призовым фондом в 700 тысяч рублей объявлен винодельней «Золотая Балка» при поддержке Музея русского импрессионизма. К участию приглашаются художники, скульпторы, архитекторы и дизайнеры. Конкурсная работа может быть выполнена в разных видах и жанрах: монументальное искусство, абстрактная скульптура, лэнд-арт, медиа объект или интерактивная инсталляция. Заявки принимаются с 14 февраля по 1 мая, результаты объявят 25 мая, а награждение проведут в начале июня.

В составе жюри: совладелица винодельни «Золотая Балка» Снежанна Георгиева, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, архитектор Александр Цимайло, архитектор Николай Ляшенко, винодел Олег Репин.

Сам арт-объект обещают установить и торжественно открыть до 1 октября в районе шампанерии на ул.Крестовского. Он должен быть высотой не выше 20 м и выполнен из антивандальных материалов.

Больше информации пиар-служба Музея русского импрессионизма обещает на официальной странице конкурса.

Сейчас на развязке на въезде в Балаклаву установлен бенонный арт-столб с соответствующей надписью.