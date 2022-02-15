Госдума обратилась к Президенту РФ с просьбой признать ДНР и ЛНР

Депутаты Государственной Думы 15 февраля поддержали проект постановления «Об обращении ГД «К Президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

ДНР и ЛНР предложено признать в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что Киев не соблюдает Минские договоренности. «Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», — подчеркнул Председатель ГД.

О постановлении

«Государственная Дума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы», — сказано в обращении.

Депутаты напоминают, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами, власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик.

«Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа», — подчеркивается в документе.

«Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении.

Решение о признании республик Донбасса предлагается принять Президенту РФ.