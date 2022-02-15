Бывшие земли совхоза «Севастопольский» размежуют под жилую застройку в первую очередь

Правительство Севастополя 4 февраля 2022 года издало распоряжение о разработке документации по планировке территории в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

Правительство Севастополя 4 февраля 2022 года издало распоряжение о разработке документации по планировке территории в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

Распоряжение издано в связи с недавно принятым решением о комплексном развитии шести территорий, определенных под перспективную коммерческую жилую застройку.

Территорий 7-го километра Балаклавского шоссе, а именно бывшие земли совхоза «Севастопольский», — одна из этих шести. Площадь данного участка составляет 66,7 га.

В департаменте архитектуры, как было заявлено ранее, нашли способ изменения категории этих земель из сельхозназначения на позволяющую осуществлять жилищное строительство.

Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, в отношении данного и еще трех предложенных к застройке участков имеется градостроительная документация, утвержденная еще в украинский период, в соответствие с которой они уже переведены в категорию «под жилую застройку».

Исходя их этого, сейчас ничто не мешает ее распланировать и размежевать.

При этом на публичной кадастровой карте РФ все 50 участков на этой территории обозначены как предназначеные для ведения личного крестьянского хозяйства. Это паи по 1,5 га, полученные от раздела земель совхоза «Севастопольский». Они являются частной собственностью и имеют кадастровую стоимость около миллиона рублей за гектар.