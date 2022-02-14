За неделю выписали 1129 больничных листов дистанционно

На этой неделе в службе «122» активно принимали телефонные звонки, связанные с дистанционной выпиской больничных листов. Об этом 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

На этой неделе в службе «122» активно принимали телефонные звонки, связанные с дистанционной выпиской больничных листов. Об этом 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Всего, по его словам, в службе «122» приняли более полутора тысяч звонков, что повлияло на количество звонков вызова врача на дом.

Всего по этому поводу в службу «122» звонили 1946 раз, по иным вопросам, связанным с ковидом, - 1433 раза.

Напомним, что неделей раньше было принято решение автоматически через 7 дней закрывать больничные листы, при условии отсутствия ухудшения состояния.

Повторно делать тест уже не требуется, для подтверждения ковида возможно использование экспресс-теста.

А.Кулагин также сообщил, что в запасе в городе сейчас имеются 1 800 экспресс-тестов, а по информации Роспотребнадзора, на этой неделе планируется поступление большой партии.