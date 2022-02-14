В план догазификации включили 18100 абонентов

Более полутора тысяч заявок на догазификацию уже находятся в работе. Всего же в эту программу в Севастополе включили более 18 тысяч домовладений.

Более полутора тысяч заявок на догазификацию уже находятся в работе. Всего же в эту программу в Севастополе включили более 18 тысяч домовладений.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, отчитываясь о результатах работы за неделю 7-13 февраля.

— Мы сверстали программу на 18100 абонентов. Сделали ее уточненную по объектам. Данные берем от населения и Севреестра. В настоящее время работает девять групп от муниципальных округов, они ходят по домам, объясняют, что необходимо для подачи заявок, — заявил Е.Горлов.

По его словам, жителям, которые хотят участвовать в программе догазификации, необходимо подавать заявки в адрес ее регионального оператора. В Севастополе — это ГУП «Севастопольгаз» (не путать с ПАО «Севастопольгаз»). На основании поданных заявок правительство города сформирует предложения, необходимые для получения региональным оператором субсидии.

Е.Горлов отметил, что порядка 1600 заявок уже поданы и корректируются. Также утвержден социальный калькулятор: на сайте оператора можно посмотреть минимальный набор газового оборудования с ценами, который обязателен для начала производства работ по подведению газа и составлен на основании пожеланий клиентов.

О программе догазификации

Президент РФ Владимир Путин поручил до конца 2022 года подключить домовладения в населенных пунктах, куда газ уже заведен. В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил Правительству РФ и регионам разработать соответствующий план догазификации субъектов.

Был принят закон, по которому газ до границ участка домовладения должны подводить без привлечения средств граждан. Для реализации проекта ввели институт единого оператора подключения.

Теперь, если в населенном пункте уже проведен газопровод, и от вашего дома до газовой трубы не более 200 метров, домовладения подключают к газу бесплатно. Но внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение газового оборудования.

На полную же газификацию Севастополя необходимо 7,5 млрд рублей. В эту сумму включены затраты на газификацию 444 дачных кооперативов (ТСН, ДСК и других форм собственности), в которых насчитывается более 89 тысяч частных домовладений.