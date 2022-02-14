Стройка над Лабораторным шоссе спровоцировала оползень

Несанкционированные земляные работы под разработку котлована подпорной стены закончились обвалом грунта и повреждением электрокабелей.

Работы на участке, примыкающем к территории строительного гипермаркета «Новацентр» на ул.Генерала Мельника, велись персоналом ООО «СМП-287» по заказу ООО «Крымнефтесервис» без согласования и вызова представителя Севастопольэнерго.

Как сообщила пресс-служба энергопоставляющей компании.

11 февраля произошел обвал грунта. Были повреждены две кабельные линии напряжением 6000 вольт. В результате аварийного отключения без электроснабжения оказались 19 трансформаторных подстанций. Жители улиц Генерала Мельника, Горпищенко, 2-ой обороны, района Сапун-горы и частично посёлка Дергачи остались без света.

Специалисты Севастопольэнерго оперативно ликвидировали повреждения. Отмечается, что с начала 2022 года это уже 13-е повреждение кабельных линий недобросовестными строителями.

Об оползне и аварии на энергосетях сообщил в своем Инстаграме и директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Тем не менее стройка циклопической подпорной стены над Лабораторным шоссе, из-за которой в районе «Новацентра» перекрыта часть дороги, продолжается.